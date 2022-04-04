Хави: Наблюдать за игрой Педри — одно удовольствие

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру полузащитника своей команды Педри, который забил победный гол в матче с «Севильей».

«Педри — невероятный игрок. Он забил прекрасный гол. Наблюдать за его игрой — одно удовольствие, а ведь ему всего лишь 19 лет. Я прошу его чаще бить, хотя у него лучше получается делать острые передачи. Сегодня он ударил — и забил отменный гол. Он уже сейчас является нашим лидером наряду с Пике, Альбой, Алвесом и Тер Штегеном», — приводит слова Хави Marca.

3 апреля, проходил матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу каталонцев.



Единственный гол в игре забил Педри на 72-й минуте. Испанец получил мяч от Усмана Дембеле, прошёл к правому краю штрафной и почти от её линии нанёс прекрасный удар низом под дальнюю штангу. В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Барселоны» провёл за сине-гранатовых 18 матчей, в которых забил четыре гола, а также отдал одну голевую передачу.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Севилья» находится на третьем месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».