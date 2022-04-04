Хави: Наблюдать за игрой Педри — одно удовольствие

Главный тренер «Барселоны» Хави отметил игру полузащитника своей команды Педри, который забил победный гол в матче с «Севильей».
«Педри — невероятный игрок. Он забил прекрасный гол. Наблюдать за его игрой — одно удовольствие, а ведь ему всего лишь 19 лет. Я прошу его чаще бить, хотя у него лучше получается делать острые передачи. Сегодня он ударил — и забил отменный гол. Он уже сейчас является нашим лидером наряду с Пике, Альбой, Алвесом и Тер Штегеном», — приводит слова Хави Marca.
3 апреля, проходил матч «Барселона» — «Севилья». Встреча 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Ноу Камп» в Барселоне. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу каталонцев.
Единственный гол в игре забил Педри на 72-й минуте. Испанец получил мяч от Усмана Дембеле, прошёл к правому краю штрафной и почти от её линии нанёс прекрасный удар низом под дальнюю штангу. В текущем сезоне 19-летний полузащитник «Барселоны» провёл за сине-гранатовых 18 матчей, в которых забил четыре гола, а также отдал одну голевую передачу.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. «Севилья» находится на третьем месте с 57 очками. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико».
- 4 апреля 2022
-
06:28
-
06:17
-
05:36
-
05:24
-
04:01
-
03:40
-
03:29
-
03:03
-
02:38
-
02:19
-
02:08
-
01:30
-
00:52
-
00:33
-
00:22
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 3 апреля 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:34
-
23:18
-
23:16
-
23:11
-
23:07
-
22:48
-
22:46
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:17
-
21:58
-
21:58
-
21:55
-
21:42