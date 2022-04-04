Алексей Березуцкий назвал причины сложностей ЦСКА в матче с «Уралом»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий назвал причины ничейного результата армейцев в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом».

«С чем связаны проблемы ЦСКА в ничейном матче с «Уралом»? Причина может быть та, про которую я уже говорил — психологическое и физическое состояние команды. У нас была проблема не в опорной зоне, а в компактности всей команды, что не позволяло выигрывать подборы. Их мы сегодня проиграли очень много, особенно в первом тайме», — приводит слова Березуцкого официальный сайт ЦСКА.

Московский ЦСКА набрал 43 очка в 23 встречах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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