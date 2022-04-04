Стало известно, какой испанский клуб интересовался Дмитрием Бариновым зимой

«Валенсия» интересовалась полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом остаётся вариант, при котором клуб может вернуться к кандидатуре хавбека летом.
Ранее об интересе к полузащитнику одной из ведущих испанских команд рассказал агент игрока Павел Банатин. Он отметил, что это не «Реал» и не «Барселона».
В этом сезоне Дмитрий Баринов сыграл 25 матчей во всех турнирах. Ранее он неоднократно заявлял, что готов рассмотреть предложения о переходе в европейский чемпионат.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. В 22-м туре железнодорожники обыграли «Спартак» со счётом 1:0. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (49).
- 4 апреля 2022
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