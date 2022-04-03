Агент: Бариновым интересовалась одна из ведущих команд Испании, но не «Реал» или «Барса»

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал слухи об интересе к своему подопечному из Европы.
«Баринов сказал, что им интересовались в Европе зимой? Это правда. Я прилетал в Испанию на сбор к Диме, там у меня были встречи с агентствами. Когда летом прошлого года стали появляться новости о том, что Баринов продаётся, пошли звонки от агентств. Что-то я перенаправлял в клуб. Некоторые из них были вполне серьёзные.
С одним из агентств встречались, и был клуб, готовый на аренду. Но, как я понимаю, в «Локо» даже не дошло до серьёзных переговоров. Дима решил сосредоточиться на решении клубных задач с «Локомотивом» и на сборной, у которой должны были быть стыки.
Бариновым интересовался испанский клуб. Сейчас эта команда идёт в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании.
Где-то неделю назад мы списывались с испанским представителем. Спрашивал, как дела, и попросил неделю-другую, чтобы дать информацию, как руководство клуба будет смотреть на летнее окно и российского футболиста в связи с ситуацией. Они хотят усилиться, и их интересует конкретный футболист», — приводит слова Банатина «Спорт-экспресс».
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