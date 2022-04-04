Червиченко: у «Зенита» в конце сезона яма. Возможно, «Динамо» обойдёт их в гонке за золото

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе «Зенита» и «Динамо» за победу в Российской Премьер-Лиге в этом сезоне.

«Я всегда говорил, что «Динамо» будет наступать на пятки «Зениту». Вполне возможно, обойдёт «Зенит» в гонке за золото. Петербуржцы вроде бы выглядят боевыми, игроки на месте, но перед финишем после 16-17-го тура какая-то яма. Потом к 26-му туру собираются. Если ещё раз «Зенит» оступится, то сравняется с «Динамо». А там уже победит тот, у кого оргресурс лучше.



Матчей ещё много. Чтобы оступиться, «Зениту» не нужен ни «Спартак», ни «Локомотив», они вполне могут сгонять ничейку с какой-то командой нижней части таблицы. Не знаю, почему у «Зенита» наблюдается яма по части набора очков. Играют они неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.