Оливер Абильгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор вернулся в расположение команды и уже приступил к тренировкам, информирует пресс-служба казанцев в своём телеграм-канале.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал ждать официальной информации по поводу двух невернувшихся легионеров команды – Оливера Абильгора и Хван Ин Бёма. Позже стало известно, что корейский полузащитник приостановил свой контракт с «Рубином», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.
Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате три матча подряд. Лидирует в РПЛ «Зенит», набравший 49 очков. Второе место занимает «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).
- 4 апреля 2022
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