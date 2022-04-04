Оливер Абильгор вернулся в расположение «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Оливер Абильгор вернулся в расположение команды и уже приступил к тренировкам, информирует пресс-служба казанцев в своём телеграм-канале.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий призвал ждать официальной информации по поводу двух невернувшихся легионеров команды – Оливера Абильгора и Хван Ин Бёма. Позже стало известно, что корейский полузащитник приостановил свой контракт с «Рубином», воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

Напомним, «Рубин» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрав 25 очков. Команда Леонида Слуцкого проиграла в чемпионате три матча подряд. Лидирует в РПЛ «Зенит», набравший 49 очков. Второе место занимает «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).