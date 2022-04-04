Сутормин: в «Зените» все понимают, что впереди семь финалов

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался по итогам матча 23-го тура РПЛ с «Сочи».
«Как оценю игру с «Сочи»? Какие-то хорошие моменты и сейчас выделить тяжело, потому что ничья — плохой для нас результат. Надо больше создавать моментов, играть агрессивнее и, как следствие, забивать и выигрывать. Будем стараться делать это в следующих матчах.
Пауза в чемпионате сбила «Зенит» с ритма? Я бы так не сказал. В то же время надо отдать должное «Сочи». Очень организованная команда, которая хорошо играет в том числе на своём поле. Но всё же те вещи, которые надо улучшить, стоит искать в себе.
Все понимают, что остаётся семь туров, в ходе которых непростые выездные матчи. Уже в следующем — с «Ахматом» в Грозном. В таблице мы по-прежнему первые, но даже ничьих лучше не повторять. А значит, надо улучшать игру. И что впереди 7 финалов, это тоже все понимают. Надо выигрывать и решать задачу, которую мы уже не раз решали», — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».
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