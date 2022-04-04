Экс-игрок «Тоттенхэма» сравнил игру Гарри Кейна и Марадоны
Поделиться
Экс-игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола сравнил игру нападающего «шпор» Гарри Кейна и Диего Марадоны.
«Новый плеймейкер «шпор» — Гарри Кейн. Сейчас он как новый Диего Марадона. Длинные передачи, короткие передачи, у него есть всё. Для игрока его калибра просто быть в топ-4 в АПЛ недостаточно. Если в будущем у него будут предложения играть в клубах, которые будут бороться за трофеи и выигрывать их, он может уйти. В конце вашей карьеры вы смотрите на список трофеев, которые вы выиграли.
Если «шпоры» выиграют все свои встречи до конца сезона, то закончат в четвёрке. Конечно, это также зависит от «Арсенала», «Челси», других команд, но их судьба находится в их руках», — приводит слова Жинола Daily Mail.
Комментарии
- 4 апреля 2022
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:53
-
13:39
-
13:29
-
13:14
-
12:59
-
12:46
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
11:57
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
09:51
-
09:38
Партнерский контент