Экс-игрок «Тоттенхэма» сравнил игру Гарри Кейна и Марадоны

Экс-игрок «Тоттенхэма» Давид Жинола сравнил игру нападающего «шпор» Гарри Кейна и Диего Марадоны.

«Новый плеймейкер «шпор» — Гарри Кейн. Сейчас он как новый Диего Марадона. Длинные передачи, короткие передачи, у него есть всё. Для игрока его калибра просто быть в топ-4 в АПЛ недостаточно. Если в будущем у него будут предложения играть в клубах, которые будут бороться за трофеи и выигрывать их, он может уйти. В конце вашей карьеры вы смотрите на список трофеев, которые вы выиграли.



Если «шпоры» выиграют все свои встречи до конца сезона, то закончат в четвёрке. Конечно, это также зависит от «Арсенала», «Челси», других команд, но их судьба находится в их руках», — приводит слова Жинола Daily Mail.