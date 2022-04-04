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«Нестандартный поступок». Р. Билялетдинов — о возвращении Абильгора в «Рубин»

«Нестандартный поступок». Р. Билялетдинов — о возвращении Абильгора в «Рубин»
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возвращение полузащитника Оливера Абильгора в расположение казанского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 25-летний датчанин мог приостановить контракт с «Рубином».

«Возвращение Абильгора сыграет на руку «Рубину». Нестандартный поступок в турбулентное время. Я двумя руками приветствую такое возвращение. Вызывает уважение этот поступок: не все на такое пойдут сейчас. Может быть, это послужит примером другим легионерам, потому что мы же не вечно будем отстранены от еврокубков. Туда, конечно, надо ещё попасть.

Я не ожидал возвращения. У «Рубина» будет моральный подъём. Возвращение более укомплектованной команды сыграет на руку партнёрам. Благодаря этому «Рубин» пойдёт набирать очки», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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