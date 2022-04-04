«Нестандартный поступок». Р. Билялетдинов — о возвращении Абильгора в «Рубин»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал возвращение полузащитника Оливера Абильгора в расположение казанского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой 25-летний датчанин мог приостановить контракт с «Рубином».
«Возвращение Абильгора сыграет на руку «Рубину». Нестандартный поступок в турбулентное время. Я двумя руками приветствую такое возвращение. Вызывает уважение этот поступок: не все на такое пойдут сейчас. Может быть, это послужит примером другим легионерам, потому что мы же не вечно будем отстранены от еврокубков. Туда, конечно, надо ещё попасть.
Я не ожидал возвращения. У «Рубина» будет моральный подъём. Возвращение более укомплектованной команды сыграет на руку партнёрам. Благодаря этому «Рубин» пойдёт набирать очки», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 4 апреля 2022
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:53
-
13:39
-
13:29
-
13:14
-
12:59
-
12:46
-
12:37
-
12:17
-
12:07
-
11:57
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:30
-
11:26
-
11:24
-
11:24
-
11:19
-
11:11
-
10:54
-
10:51
-
10:37
-
10:30
-
10:26
-
10:23
-
09:51
-
09:38