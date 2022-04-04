Защитник «Челси» просит у «Барселоны» зарплату в € 7 млн

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер выдвинул требования к «Барселоне», которая планирует подписать футболиста летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, немецкий защитник хочет зарабатывать в новом клубе € 7 млн, а также получить подписной бонус, так как он перейдёт в клуб в статусе свободного агента.

В услугах 29-летнего немецкого футболиста заинтересован ряд европейских команд.



Ранее сообщалось, что желающим подписать контракт с Рюдигером придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют его агенты.



Представители немецкого защитника понимают, что претендентов на бесплатное подписание Рюдигера будет много, поэтому пытаются согласовать наиболее выгодные условия для себя и Антонио.

«Барселона» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 30-й тур:

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