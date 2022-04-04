Защитник «Челси» просит у «Барселоны» зарплату в € 7 млн

Защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер выдвинул требования к «Барселоне», которая планирует подписать футболиста летом в качестве свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, немецкий защитник хочет зарабатывать в новом клубе € 7 млн, а также получить подписной бонус, так как он перейдёт в клуб в статусе свободного агента.
В услугах 29-летнего немецкого футболиста заинтересован ряд европейских команд.
Ранее сообщалось, что желающим подписать контракт с Рюдигером придётся заплатить за него € 30 млн – именно такой подписной бонус требуют его агенты.
Представители немецкого защитника понимают, что претендентов на бесплатное подписание Рюдигера будет много, поэтому пытаются согласовать наиболее выгодные условия для себя и Антонио.
«Барселона» — «Севилья». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 30-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 4 апреля 2022
-
17:52
-
17:45
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:31
-
17:20
-
17:19
-
17:05
-
16:57
-
16:36
-
16:35
-
16:18
-
16:16
-
15:59
-
15:45
-
15:45
-
15:29
-
15:27
-
15:21
-
15:02
-
15:00
-
14:40
-
14:36
-
14:35
-
14:30
-
14:21
-
14:16
-
14:01
-
13:59
-
13:53
-
13:39
-
13:29
-
13:14
-
12:59