«Можно отпускать». Мостовой — о возможном уходе форварда «Спартака» Ларссона в АИК
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном переходе нападающего московского клуба Джордана Ларссона в АИК.
«Что касается того, стоит ли ему уходить, тут 50 на 50. Он действительно мало играет, поэтому можно сейчас отпускать. Другое дело, что по-любому будут отпускать, потому что почти все иностранцы уезжают. Жалко: он хороший футболист и уедет в связи со сложившейся ситуацией. Плюс «Спартаку» осталось доиграть сезон — и всё. Проблема плохих выступлений Ларссона не в нём: здесь постоянная смена тренерских штабов, а также летняя история с информацией о предложениях из Европы могла наложиться», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеДжордан Ларссон может перейти из «Спартака» в шведский АИК
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