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Инструктор DFB — о 12 игроках «Баварии» на поле: ответственность лежит на главном арбитре

Инструктор DFB — о 12 игроках «Баварии» на поле: ответственность лежит на главном арбитре
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Бывший арбитр и инструктор Немецкого футбольного союза (DFB) Луц Вагнер прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1).

Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».

«Судья или кто-то из его ассистентов должен был убедиться, что на поле верное количество игроков, прежде чем игра продолжится. Он этого не сделал, значит, произошедшее — ошибка рефери. Арбитр может делегировать эту задачу помощникам, но он несёт ответственность за то, чтобы игра продолжалась в соответствии с правилами.

Ошибка Нагельсмана привела к путанице, но это человеческий фактор. Что-то можно упустить из виду. Такое всегда может произойти, но, в конце концов, ответственность лежит на арбитре», — приводит слова Вагнера Goal.com.

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