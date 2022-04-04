Инструктор DFB — о 12 игроках «Баварии» на поле: ответственность лежит на главном арбитре

Бывший арбитр и инструктор Немецкого футбольного союза (DFB) Луц Вагнер прокомментировал эпизод, произошедший во время матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Фрайбургом» (4:1).



Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».



«Судья или кто-то из его ассистентов должен был убедиться, что на поле верное количество игроков, прежде чем игра продолжится. Он этого не сделал, значит, произошедшее — ошибка рефери. Арбитр может делегировать эту задачу помощникам, но он несёт ответственность за то, чтобы игра продолжалась в соответствии с правилами.



Ошибка Нагельсмана привела к путанице, но это человеческий фактор. Что-то можно упустить из виду. Такое всегда может произойти, но, в конце концов, ответственность лежит на арбитре», — приводит слова Вагнера Goal.com.