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«Фрайбург» намерен обжаловать результат матча Бундеслиги с «Баварией»

«Фрайбург» намерен обжаловать результат матча Бундеслиги с «Баварией»
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«Фрайбург» подаст апелляцию на результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с «Баварией» (1:4), сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, на 86-й минуте матча главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии».

«Перед нами возникла дилемма не по нашей вине. Мы не принимали участия в процессе замены и не влияли на события. Правила лиги вынуждают нас сыграть роль в юридическом рассмотрении ситуации. Мы не заинтересованы в этом, но эта роль была дана нам против воли», — говорится в заявлении пресс-службы «Фрайбурга».

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