«Нормальный мужик!» Гаджиев — о новом главном тренере «Локомотива» Хапове

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал назначение Заура Хапова главным тренером московского «Локомотива».

«Заур Хапов пользуется уважением в футбольной среде. Он мужик нормальный! Никто не знает, каким тренером будет Хапов, — только практика покажет. Но предпосылки, чтобы он не делал ляпов, — есть.



Заур очень сдержанный и уравновешенный, не будет лезть в омут с головой. Наоборот, будет коллегиально принимать все решения — всё это позволит не делать грубых ошибок. Что касается знания предмета, он проработал с хорошими тренерами. С Сёминым тоже немало лет был вместе в «Локомотиве». Но пока никто не знает, как всё будет», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Гаджиев и Хапов вместе работали в махачкалинском «Анжи».