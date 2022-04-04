Представитель «Барселоны» отправился на встречу с агентом Дембеле

Директор «Барселоны» Матеу Алемани отправился в Марокко для встречи с агентом нападающего клуба Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, испанский клуб предпримет новую попытку сохранить 23-летнего футболиста после сорванных в январе переговоров. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, и сообщалось, что несколько европейских клубов заинтересованы в подписании французского игрока свободным агентом.

В нынешнем сезоне Дембеле в 13 матчах испанской Ла Лиги забил гол и отдал 10 результативных передач. Также на его счету один результативный удар в матче Кубка Испании.

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