Представитель «Барселоны» отправился на встречу с агентом Дембеле
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Директор «Барселоны» Матеу Алемани отправился в Марокко для встречи с агентом нападающего клуба Усмана Дембеле. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, испанский клуб предпримет новую попытку сохранить 23-летнего футболиста после сорванных в январе переговоров. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, и сообщалось, что несколько европейских клубов заинтересованы в подписании французского игрока свободным агентом.
В нынешнем сезоне Дембеле в 13 матчах испанской Ла Лиги забил гол и отдал 10 результативных передач. Также на его счету один результативный удар в матче Кубка Испании.
«Барселона» обыграла «Севилью» благодаря голу Педри:
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