Ван Дейк: «Бенфика» — один из самых лёгких жребиев для «Ливерпуля», но будет сложно

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Мы просто хотим сделать этот сезон незабываемым для игроков, сотрудников и болельщиков. Мы должны наслаждаться игрой и выкладываться по полной. Если этого будет недостаточно, мы попробуем снова в следующем сезоне.
Можно сказать, что «Бенфика» — один из самых лёгких жребиев для нас, но они дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов не просто так. Будет сложно. Мы должны проявить уважение к сопернику. Мы будем делать всё возможное, но игры будут тяжёлыми», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится завтра, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 4 апреля 2022
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