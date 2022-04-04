Ван Дейк: «Бенфика» — один из самых лёгких жребиев для «Ливерпуля», но будет сложно

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».



«Мы просто хотим сделать этот сезон незабываемым для игроков, сотрудников и болельщиков. Мы должны наслаждаться игрой и выкладываться по полной. Если этого будет недостаточно, мы попробуем снова в следующем сезоне.



Можно сказать, что «Бенфика» — один из самых лёгких жребиев для нас, но они дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов не просто так. Будет сложно. Мы должны проявить уважение к сопернику. Мы будем делать всё возможное, но игры будут тяжёлыми», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бенфика» — «Ливерпуль» состоится завтра, 5 апреля, в Лиссабоне (Португалия). Начало встречи — в 22:00 мск.