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Ларссон — о переходе в АИК: будет невероятно весело

Ларссон — о переходе в АИК: будет невероятно весело
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Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК.

«Представлять АИК в эти три месяца будет невероятно весело. Когда представилась возможность, у меня не было никаких сомнений. Я очень хотел выйти на домашний стадион АИК и сыграть перед прекрасными болельщиками этой команды», — приводит слова Ларссона пресс-служба шведского клуба.

Ранее стало известно, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета и будет выступать за АИК. В нынешнем сезоне 24-летний шведский форвард принял участие в 23 матчах за красно-белых и забил два гола.

По итогам прошлого сезона АИК занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Чемпионом страны стал «Мальмё».

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