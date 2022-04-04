Ларссон — о переходе в АИК: будет невероятно весело

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК.



«Представлять АИК в эти три месяца будет невероятно весело. Когда представилась возможность, у меня не было никаких сомнений. Я очень хотел выйти на домашний стадион АИК и сыграть перед прекрасными болельщиками этой команды», — приводит слова Ларссона пресс-служба шведского клуба.



Ранее стало известно, что Ларссон приостановил действие контракта с московским клубом до лета и будет выступать за АИК. В нынешнем сезоне 24-летний шведский форвард принял участие в 23 матчах за красно-белых и забил два гола.

По итогам прошлого сезона АИК занял второе место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Чемпионом страны стал «Мальмё».