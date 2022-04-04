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Руни: «Манчестер Юнайтед» не сможет конкурировать в Лиге чемпионов, если туда попадёт

Руни: «Манчестер Юнайтед» не сможет конкурировать в Лиге чемпионов, если туда попадёт
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», поделился мнением о нынешней ситуации в стане «красных дьяволов».

«Думаю, «Манчестер Юнайтед» хотел бы завершить сезон сейчас и забыть о Лиге чемпионов. В следующем сезоне они не смогут в ней конкурировать, если туда попадут. Думаю, «Манчестер Юнайтед» придётся перестроить состав основной команды, чтобы иметь возможность через два или три года бороться за победу в английской Премьер-лиге», — приводит слова Руни Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» в 30 матчах набрал 51 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (73).

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