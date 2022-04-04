«Барселона» нашла усиление для полузащиты в АПЛ

Испанская «Барселона» лидирует в гонке за подписание полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что сторонником подписания игрока является президент сине-гранатовых Жоан Лапорта. Но потенциальная сумма трансфера может составить более € 50 млн, что порождает разногласия в руководстве «Барселоны», так как клуб находится не в лучшем экономическом состоянии.



Помочь трансферу могут хорошие взаимоотношения между Лапортой и Жорже Мендешем, агентом игрока. Мендеш также представляет интересы Адама Траоре, который находится в «Барселоне» в аренде из «Вулверхэмптона».



Рубен Невеш забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 28 матчах АПЛ, сыграв 2511 минут с начала сезона.

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