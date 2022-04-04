«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче Примеры с «Эспаньолом»

В матче 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 52-й минуте встречи норвежский нападающий «Реала Сосьедад» Александр Сёрлот отправил мяч в ворота «Эспаньола», однако после просмотра VAR гол не был засчитан. В компенсированное время матча нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак реализовал пенальти.
«Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Эспаньол» (36) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). В тройку лидеров турнира также входят «Барселона» (57) и мадридский «Атлетико» (57).
В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче», а «Эспаньол» проведёт встречу с «Сельтой».
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