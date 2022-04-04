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«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче Примеры с «Эспаньолом»

«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче Примеры с «Эспаньолом»
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В матче 30-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 52-й минуте встречи норвежский нападающий «Реала Сосьедад» Александр Сёрлот отправил мяч в ворота «Эспаньола», однако после просмотра VAR гол не был засчитан. В компенсированное время матча нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак реализовал пенальти.

«Реал Сосьедад» набрал 51 очко и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Эспаньол» (36) — на 12-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). В тройку лидеров турнира также входят «Барселона» (57) и мадридский «Атлетико» (57).

В следующем туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче», а «Эспаньол» проведёт встречу с «Сельтой».

Испания - Примера. 30-й тур
04 апреля 2022, понедельник. 22:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Исак – 90+6' (пен)
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