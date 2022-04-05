В гонке за подписание Мбаппе участвуют три команды
Поделиться
У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе есть три варианта для продолжения карьеры в летнее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, первый вариант — продление контракта с французским клубом. Второй — подписание соглашения с мадридским «Реалом», а третий — переход в неназванный клуб, который вмешался в борьбу за 23-летнего Мбаппе между «ПСЖ» и «Реалом».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 5 апреля 2022
-
01:19
-
00:56
-
00:30
-
00:15
-
00:11
-
00:09
-
00:02
- 4 апреля 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:44
-
23:33
-
23:09
-
23:05
-
22:45
-
22:43
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:11
-
20:54
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:48
-
20:47
Партнерский контент