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В гонке за подписание Мбаппе участвуют три команды

В гонке за подписание Мбаппе участвуют три команды
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У нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе есть три варианта для продолжения карьеры в летнее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, первый вариант — продление контракта с французским клубом. Второй — подписание соглашения с мадридским «Реалом», а третий — переход в неназванный клуб, который вмешался в борьбу за 23-летнего Мбаппе между «ПСЖ» и «Реалом».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны. Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона.

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