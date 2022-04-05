Руни сделал выбор между Почеттино и тен Хагом, которые претендуют на пост наставника «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни сделал выбор между Маурисио Почеттино и Эриком тен Хагом, которые претендуют на пост наставника «красных дьяволов».
«Почеттино знает Премьер-лигу. В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он привёл много молодых игроков. Если бы я выбирал из них двоих, я бы выбрал именно Почеттино. Я бы пошёл с Почеттино и дал ему время. Теперь тренерам нужно время, чтобы прийти и набросать план для клуба и если вы дадите ему время, я думаю, у него всё получится», — приводит слова Руни Daily Mail.
Считается, что тен Хаг является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».
- 5 апреля 2022
-
02:37
-
02:22
-
01:43
-
01:19
-
00:56
-
00:30
-
00:15
-
00:11
-
00:09
-
00:02
- 4 апреля 2022
-
23:56
-
23:52
-
23:44
-
23:33
-
23:09
-
23:05
-
22:45
-
22:43
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:44
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:15
-
21:14
-
21:11
-
21:11
-
20:54
-
20:53
-
20:51