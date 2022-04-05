Руни сделал выбор между Почеттино и тен Хагом, которые претендуют на пост наставника «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни сделал выбор между Маурисио Почеттино и Эриком тен Хагом, которые претендуют на пост наставника «красных дьяволов».

«Почеттино знает Премьер-лигу. В «Тоттенхэме» и «Саутгемптоне» он привёл много молодых игроков. Если бы я выбирал из них двоих, я бы выбрал именно Почеттино. Я бы пошёл с Почеттино и дал ему время. Теперь тренерам нужно время, чтобы прийти и набросать план для клуба и если вы дадите ему время, я думаю, у него всё получится», — приводит слова Руни Daily Mail.

Считается, что тен Хаг является основным кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».