Юрий Жирков: доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть

Защитник «Химок» Юрий Жирков рассказал о периоде после травмы, которую он получил в составе сборной России на Евро-2020.

«На Евро-2020 у меня закончился контракт, я получил травму, и на этом все разговоры с «Зенитом» закончились. Я общался с Семаком, когда уже был травмирован, но не было такого, чтобы «давай, мы тебя ждём». Я сам понимал, футболисту в таком возрасте тяжело бороться за время на поле в такой команде, как «Зенит». Там берут лучших бразильцев и ещё кого-то. Подписывать контракт и сидеть полгода или год на скамейке — не моё.

Семак просто интересовался моим здоровьем. Спрашивал, насколько серьёзна травма. Доктор «Зенита» сказал, что я уже больше не смогу играть. Наверное, на этом всё и закончилось. Передам ли привет этому врачу в матче с «Зенитом» в Питере? У меня хорошие отношения с ним. Подойду, поздороваюсь», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Жирков выступает за «Химки» с 2022 года. Ранее он с 2016 по 2021 год защищал цвета «Зенита».