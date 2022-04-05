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Юрий Жирков объяснил, зачем выложил видео, где его разносит Слуцкий

Юрий Жирков объяснил, зачем выложил видео, где его разносит Слуцкий
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Защитник Юрий Жирков объяснил, для чего опубликовал видео, на котором бывший главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Рубин», ругает футболиста в раздевалке за неудачные действия в первом тайме, активно используя ненормативную лексику.

«Что касается видео со Слуцким, помню, я тогда подал угловой и перебил всё поле. Может, потерял пару мячей и что-то ещё. Тренер вполне мог предъявлять. Правда, получилось, что весь перерыв был посвящён мне.
После игры я у автобуса подошёл. Сказал, что заканчиваю играть при нём, потом сел в автобус, и мы поехали в аэропорт.

Зачем было придумывать, что вы не поехали на Евро-2016 из-за травмы? У меня было небольшое повреждение. Может, назвали эту причину, потому что так было лучше. Уже и не помню, пытался Слуцкий наладить диалог или нет. Там другие люди пытались, но не сложилось.

Почему выложил в соцсети видео, где тренер меня разносит? Ну смешно же. Мне кто-то скинул видео, а я был в компании с друзьями. Мне сказали: «Выложи к себе на страницу». Я соцсетями нечасто пользуюсь и подумал, пускай будет. Не было мысли задеть Леонида Викторовича. Так, посмеяться просто. Сижу такой, словно ребёнок. В принципе, я над собой и смеялся. Хотя в тот момент у меня в голове многое крутилось. Думал встать, кинуть что-нибудь. Вокруг камеры, а во мне всё кипит», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.

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