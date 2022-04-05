Юрий Жирков объяснил, зачем выложил видео, где его разносит Слуцкий

Защитник Юрий Жирков объяснил, для чего опубликовал видео, на котором бывший главный тренер национальной команды Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий «Рубин», ругает футболиста в раздевалке за неудачные действия в первом тайме, активно используя ненормативную лексику.

«Что касается видео со Слуцким, помню, я тогда подал угловой и перебил всё поле. Может, потерял пару мячей и что-то ещё. Тренер вполне мог предъявлять. Правда, получилось, что весь перерыв был посвящён мне.

После игры я у автобуса подошёл. Сказал, что заканчиваю играть при нём, потом сел в автобус, и мы поехали в аэропорт.

Зачем было придумывать, что вы не поехали на Евро-2016 из-за травмы? У меня было небольшое повреждение. Может, назвали эту причину, потому что так было лучше. Уже и не помню, пытался Слуцкий наладить диалог или нет. Там другие люди пытались, но не сложилось.

Почему выложил в соцсети видео, где тренер меня разносит? Ну смешно же. Мне кто-то скинул видео, а я был в компании с друзьями. Мне сказали: «Выложи к себе на страницу». Я соцсетями нечасто пользуюсь и подумал, пускай будет. Не было мысли задеть Леонида Викторовича. Так, посмеяться просто. Сижу такой, словно ребёнок. В принципе, я над собой и смеялся. Хотя в тот момент у меня в голове многое крутилось. Думал встать, кинуть что-нибудь. Вокруг камеры, а во мне всё кипит», — сказал Жирков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Слуцкий возглавлял сборную России с 2015 по 2016 год.