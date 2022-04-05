Маркос Льоренте: у нас есть план, как победить «Манчестер Сити»
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Полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте поделился мнением относительно предстоящего матча 1/4 плей-офф лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
«Ни одна команда не хочет играть на ничью. Мы будем сражаться до конца несмотря на то, какой будет результат. Это заметно, что в Ла Лиге мы проводим хороший отрезок и мы сейчас на кураже. Команда сейчас максимально амбициозная. Это очень важная игра и непростой соперник, который также проводит превосходный сезон. У нас есть план как победить и это будет, несомненно, крутая игра», — приводит слова Льоренте официальный сайт «УЕФА».
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» состоится 5 апреля, в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
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