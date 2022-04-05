«Алавес» уволил Мендилибара. Команда под его руководством одержала одну победу в Ла Лиге
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«Алавес» уволил главного тренера Хосе Луиса Мендилибара после поражения от «Атлетико» Мадрид 1:4 в матче 30-го тура испанской Ла Лиги.
Под руководством испанского тренера «Алавес» одержал одну победу в 12 матчах и идёт на 20-м месте в Ла Лиге с 22 очками. Контракт с Мендилибаром изначально был рассчитан до конца нынешнего сезона.
Мендилибар возглавил «Алавес» 28 декабря 2021 года. Он заменил Хавьера Кальеху, который также был уволен руководством клуба за неудовлетворительные результаты. Мендилибар с 2015-го по 2021-й возглавлял «Эйбар». По итогам прошлого сезона команда вылетела из высшего дивизиона Испании. До этого 60-летний специалист работал с «Леванте», «Осасуной», «Атлетиком», «Вальядолидом» и другими испанскими клубами.
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