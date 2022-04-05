«Атлетик» признан лучшим профессиональным европейским клубом сезона по версии УЕФА

УЕФА назвал «Атлетик» обладателем награды «Лучший европейский профессиональный клуб» в сезоне-2021/2022 в рамках премии Grassroots Football Awards, которая вручается с 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба на официальном сайте.
Отмечается, что «Атлетик» получил награду за исполнение социальной задачи, которая демонстрирует приверженность своей роли в обществе. При оценке учитывались огромная работа клуба, проводимая с молодыми игроками, и вся выстроенная система подготовки.
«Выбор победителей премии УЕФА Grassroots Awards — это приятная и вдохновляющая задача. В ней освещаются впечатляющие, инклюзивные и замечательные проекты национальных ассоциаций и клубов по всему континенту, влияние которых выходит далеко за рамки спорта», — прокомментировал вручение награды президент УЕФА Александер Чеферин.
«Атлетик» обыграл «Эльче» в матче чемпионата Испании.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Напомним, «Атлетик», набрав 44 очка в 30 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице текущего сезона чемпионата Испании.
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