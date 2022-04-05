Пильгуй: Шунин является стержнем нынешнего «Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй поздравил действующего голкипера бело-голубых Антона Шунина с сотым «сухим» матчем. Благодаря этому достижению Шунин вошёл в клуб Льва Яшина, в котором числятся вратари, проведшие не менее 100 игр «на ноль». Сам Пильгуй также входит в этот клуб – на его счету 120 «сухих» игр.
«Это достижение Антон заслужил своей игрой и своим отношением. Он всегда оставался верен клубу и был с командой до конца. Сейчас он тоже оказывает большое влияние на моральный климат в команде. Надо продолжать показывать свою игру, и всё у него будет нормально. Желаю ему дальнейших успехов, чтобы не сбавлял обороты.
Когда впервые увидел Антона, у меня сразу остались от его игры очень благоприятные впечатления. Было видно, что это вратарь с отличными задатками, который должен вырасти в хорошего футболиста, что и произошло. Ожидания оправдались. Своей карьерой в «Динамо» он доказал, что является стержнем этой команды на сегодняшний день», — приводит слова Пильгуя официальный сайт «Динамо».
- 5 апреля 2022
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