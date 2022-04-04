Вдова Льва Яшина поздравила Антона Шунина с сотым «сухим» матчем

Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного советского вратаря Льва Яшина, поздравила голкипера «Динамо» Антона Шунина с сотым «сухим» матчем.

Благодаря этому достижению Шунин вошёл в клуб Льва Яшина, в котором числятся вратари, проведшие не менее 100 игр «на ноль». Из действующих голкиперов в клуб входят вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме и вратарь «Уфы» Александр Беленов.

«Очень рада за Антона. Это приятное событие и для него, и для клуба. Обязательно лично его поздравлю, вообще отношусь к нему с симпатией. Вот у меня на столе сейчас лежит журнал динамовский с Шуниным на обложке. Он на данный момент точно один из лучших вратарей у нас в стране. Правильно, что его снова вызвали в национальную сборную. Я считаю, что именно Антон должен быть сейчас первым номером в команде. Он в хорошей форме и способен ещё долго радовать болельщиков надёжной игрой. Можно поставить его в один ряд с прославленными динамовскими голкиперами. Ну и всех болельщиков нашего клуба — с победой в Краснодаре!» — приводит слова Яшиной пресс-служба «Динамо» в телеграм-канале.