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Президент ФИФА исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022

Президент ФИФА исключил возможность замены Ирана на Италию на ЧМ-2022
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Президент ФИФА Джанни Инфантино исключил, что сборная Италии может заменить сборную Ирана на чемпионате мира 2022 года.

«Давайте будем серьёзными, пожалуйста», — приводит слова президента ФИФА Football Italia.

Инфантино заявил, что ему «хочется плакать», зная, что «адзурри» не будет в Катаре, поскольку впервые в истории они пропустят второй чемпионат мира подряд.

Ранее сообщалось, что ФИФА может исключить Иран из участников мундиаля, потому что женщинам в данной стране не разрешают посещать стадионы.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в мундиале.

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