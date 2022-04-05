Пильгуй: если «Динамо» продолжит такой курс, то будет конкурировать с «Зенитом» на равных

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Пильгуй оценил нынешнее состояние и перспективы московской команды.

«Мне кажется, что игра «Динамо» более-менее стабилизировалась. Видно, что ребята играют в футбол, и сама по себе игра интересная. Всё это благодаря политике руководства клуба и тренерскому штабу во главе со Шварцем. Они сумели наладить игру, хотя проблемы ещё остаются. Если продолжим держать такой курс, то с учётом подкрепления в некоторых линиях будем конкурировать с «Зенитом» на равных», — приводит слова Пильгуя официальный сайт «Динамо».

Напомним, по итогам 23 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 лидерство сохраняет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 49 очков. На втором месте – московское «Динамо» (46). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (43).

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