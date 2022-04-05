«Реал Сосьедад» отпустит Исака в «Арсенал», если не пробьётся в еврокубки

«Реал Сосьедад» готовится к продаже нападающего Александера Исака в лондонский «Арсенал», если не пробьётся в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает Fichajes.

После 30 матчей испанской Ла Лиги команда Иманоля Альгуасиля занимает шестую строчку турнирной таблицы с 51 очком. От пятого места, на котором расположился «Бетис», их отделяет два очка.

22-летний Исак выступает за испанскую команду с 2019 года. В нынешнем сезоне шведский нападающий в 24 матчах чемпионата забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету три точных удара в шести встречах Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче Примеры с «Эспаньолом»:

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