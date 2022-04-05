Джордан Ларссон покинул «Спартак», «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал». Главное к утру

Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон покинул московский клуб, «Локомотив» объявил нового главного тренера, а «Арсенал» сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби чемпионата Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».