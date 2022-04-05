Джордан Ларссон покинул «Спартак», «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал». Главное к утру
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Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон покинул московский клуб, «Локомотив» объявил нового главного тренера, а «Арсенал» сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби чемпионата Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК.
- Заур Хапов стал главным тренером «Локомотива».
- «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ.
- Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной».
- СКА одержал волевую победу над ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Запада.
- Салихова: у «Спартака» снова, как в эпоху раннего Гинера, отбирают очки.
- Куба сняла запрет на профессиональный бокс. Он действовал больше полувека.
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