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Джордан Ларссон покинул «Спартак», «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал». Главное к утру

Джордан Ларссон покинул «Спартак», «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал». Главное к утру
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Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон покинул московский клуб, «Локомотив» объявил нового главного тренера, а «Арсенал» сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» в лондонском дерби чемпионата Англии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Джордан Ларссон приостановил действие контракта со «Спартаком» и перешёл в АИК.
  2. Заур Хапов стал главным тренером «Локомотива».
  3. «Кристал Пэлас» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ.
  4. Голы Тарасенко, Бучневича и Барбашёва принесли «Сент-Луису» крупную победу над «Аризоной».
  5. СКА одержал волевую победу над ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Запада.
  6. Салихова: у «Спартака» снова, как в эпоху раннего Гинера, отбирают очки.
  7. Куба сняла запрет на профессиональный бокс. Он действовал больше полувека.
  8. «Фрайбург» намерен обжаловать результат матча Бундеслиги с «Баварией».
  9. Кирилл Капризов поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки.
  10. Магнус Карлсен — об отстранении Сергея Карякина: правильно ли исключать людей за мнение?
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