Симеоне: Гвардиоле повезло, у него всегда были лучшие игроки — Хави, Месси, Иньеста, Пике

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что его коллеге Хосепу Гвардиоле на протяжении всей карьеры везёт с подбором футболистов.

«У меня никогда не было шанса иметь в своём составе Хави, Бускетса, Пике, Иньесту, Месси и других. Помимо огромного таланта Гвардиолы, ему повезло, что в его распоряжении всегда были лучшие футболисты», — приводит слова Симеоне Vamos por Movistar Plus в «Твиттере».

Напомним, «Атлетико» во главе с Симеоне и «Манчестер Сити» во главе с Гвардиолой встретятся на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Первый четвертьфинальный матч «Манчестер Сити» — «Атлетико» состоится сегодня, 5 апреля, в Манчестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 13 апреля.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».