«Реал» готов подписать Кейна в случае провала сделок по Мбаппе и Холанду

Мадридский «Реал» готов рассмотреть трансфер нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, если не сумеет договориться по переходам форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Fichajes.

28-летний Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». За основную команду «шпор» нападающий в 378 матчах забил 243 гола и отдал 56 результативных передач.



Соглашение Кейна с лондонским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость англичанина оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.

Мбаппе может обойтись испанской команде в € 160 млн, Холанд — в € 150.

Видеобзор. «Реал» обыграл «Сельту» в матче 30-го тура чемпионата Испании:

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