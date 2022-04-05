Фабиан Руис готов расторгнуть контракт с «Наполи» ради перехода в «Реал»
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис готов расторгнуть контракт с клубом ради перехода в «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.
Срок действия текущего контракта с полузащитником истекает в июне 2023 года. Сообщается, что «Наполи» готов продать игрока, чтобы сократить свой фонд заработной платы.
Сообщается, что в игроке заинтересован главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, ранее работавший с Руисом в «Наполи».
В нынешнем сезоне 25-летний Руис в 25 матчах итальянской Серии А забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Ранее он выступал за «Эльче» и «Бетис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 55 млн.
С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании, за которую на данный момент провёл 15 матчей.
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