«Наполи» предложит Хвиче Кварацхелии 5-летний контракт

«Наполи» работает над приглашением в команду полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, итальянская команда планирует заключить с 21-летним грузинским футболистом контракт на пять лет.

Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.

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