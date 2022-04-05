Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис признан лучшим игроком 2021 года в Северной Америке, сообщается на официальном сайте КОНКАКАФ.
В голосовании приняли участие тренеры, игроки, журналисты и болельщики из 41 страны, чьи национальные ассоциации входят в КОНКАКАФ.
Помимо Дэвиса, на награду были номинированы Майкл Антонио («Вест Хэм», Ямайка), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада»), Ирвин Лосано («Наполи», Мексика), Уэстон Маккенни («Ювентус», США) и Кристиан Пулишич («Челси», США).
Отметим, что сборной Канады недавно удалось впервые за 36 лет выйти на чемпионат мира по футболу. Они квалифицировались в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.
- 5 апреля 2022
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