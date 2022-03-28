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«Я не могу в это поверить…» Альфонсо Дэвис расплакался после выхода Канады на ЧМ-2022

«Я не могу в это поверить…» Альфонсо Дэвис расплакался после выхода Канады на ЧМ-2022
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21-летний канадский крайний защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис во время прямого эфира на платформе Twitch после победы Канады над Ямайкой (4:0), которая обеспечила его национальной команде выход на ЧМ-2022, эмоционально отреагировал на это событие.

«Я еду на чемпионат мира! Мы едем на чемпионат мира, ребят! Я не могу в это поверить… Я плачу. Моя мечта сбылась», — эмоционально высказался Дэвис во время прямого эфира, слова которого приводит Bayern & Germany в «Твиттере».

Напомним, сейчас Дэвис восстанавливается после выявленных проблем с сердцем. Ранее игрок перенёс коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита. В середине марта он провёл беговую тренировку на базе «Баварии» впервые почти за два месяца.

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