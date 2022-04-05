«Реал» полетит на матч с «Челси» без Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти не полетит сегодня вместе с командой в Лондон на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси». Итальянский специалист в конце марта заразился коронавирусом. Накануне вылета мадридцев в Лондон ковидный тест Анчелотти вновь показал положительный результат, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, есть вероятность, что Анчелотти всё-таки сможет очно руководить «Реалом» в первом матче с «Челси», но для этого завтрашний ковидный тест тренера должен показать отрицательный результат.
Стоит напомнить, что последний матч «Реала» в чемпионате Испании с «Сельтой» (2:1) Анчелотти пропустил из-за коронавируса.
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» состоится 6 апреля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 5 апреля 2022
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