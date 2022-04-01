Непомнящий: Дзюба делает непозволительные вещи — обзывает игроков, смеётся над ними

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий поделился воспоминаниями о совместной работе с нападающим Артёмом Дзюбой, который ныне выступает за «Зенит».
«Дзюба из тех, кто позволяет себе непозволительные вещи, обзывает игроков, смеется над ними. Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого чёрта (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболист на десять лет старше него. Говорю: «Извини, забыл тебя спросить. Теперь будем работать вместе».
Просто ему хочется, чтобы все были на высшем уровне. Ему постоянно надо что-то доказывать себе и остальным, и от других требует того же. Если он видит, что футболисты в этом плане не такие, как он, злится. Хотя, конечно, надо понимать — не все ребята из «Спартака» и не все могут прыгнуть выше головы.
Кого Дзюба подкалывал в «Томи»? Всех подряд. Но особенно своего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возрасте лет десять, а он ему: «Ты старая кляча, старый пердун!» Все в таком духе», — приводит слова Непомнящего Sport24.
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