Руководство «Баварии» ведёт переговоры с Райолой, представляющим интересы Гравенберха

«Бавария» не оставляет попытки заполучить полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, руководство немецкого клуба ведёт переговоры с агентом игрока Мино Райолой, чтобы заключить сделку. «Бавария» рассчитывает заключить контракт с Гравенберхом до 2027 года. Сообщается, что «Аякс» хочет получить за трансфер полузащитника € 35 млн. Последнее предложение «Баварии» составило € 25 млн, включая бонусы. Переговоры между сторонами продолжаются.



Напомним, Гравенберх — воспитанник академии «Аякса». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Контракт Гравенберха истекает в июне 2023 года. С 2021 года футболист вызывается в национальную команду Нидерландов.

Новость по теме Гравенберх отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»