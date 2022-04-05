Тренер «Баварии» Нагельсман отреагировал на решение «Фрайбурга» обжаловать результат матча

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о решении «Фрайбурга» подать апелляцию на результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



«Не могу понять, почему они это делают. Лично я не стал бы подавать апелляцию. «Фрайбург» не мог забить два мяча за эти 18 секунд», — приводит слова Нагельсмана L'Equipe.



Напомним, на 86-й минуте матча «Фрайбург» — «Бавария» главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии». Встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1.

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