Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бенфика» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Баварии» Нагельсман отреагировал на решение «Фрайбурга» обжаловать результат матча

Тренер «Баварии» Нагельсман отреагировал на решение «Фрайбурга» обжаловать результат матча
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман высказался о решении «Фрайбурга» подать апелляцию на результат матча 28-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.

«Не могу понять, почему они это делают. Лично я не стал бы подавать апелляцию. «Фрайбург» не мог забить два мяча за эти 18 секунд», — приводит слова Нагельсмана L'Equipe.

Напомним, на 86-й минуте матча «Фрайбург» — «Бавария» главный арбитр Кристиан Дингерт остановил игру. Дело в том, что мюнхенский клуб использовал четыре окна для замен, хотя в официальных матчах разрешается три. Однако Дингерт после небольшой паузы принял решение продолжить матч. Одновременно на поле находились 12 игроков «Баварии». Встреча завершилась победой «Баварии» со счётом 4:1.

Новость по теме
«Фрайбург» намерен обжаловать результат матча Бундеслиги с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022