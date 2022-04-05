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Агент Бэйла исключил появление игрока на поле в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Агент Бэйла исключил появление игрока на поле в матче Лиги чемпионов с «Челси»
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Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался об отсутствии игровой практики у валлийца.

«Гарет постоянно остаётся на скамейке запасных, поэтому единственный, кого стоит спрашивать, почему Бэйл не играет, — это мистер Анчелотти. Я не критикую его, он просто принимает решение, из-за которого Гарет не играет. Конечно, это решение тренера, а не игрока. Будет ли Гарет играть с «Челси» завтра? Исключено», — приводит слова Барнетта AS со ссылкой на Deportes Cuatro.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 12 апреля в Мадриде (Испания).

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