Моуринью: я изменился как человек. Сейчас хочу побед не для себя, а для своих игроков
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о том, какие изменения произошли в нём в ходе тренерской карьеры.
«Я изменился как человек, потому что многие годы хотел побеждать для себя, а сейчас желаю побед не менее жадно, но для игроков, которые никогда не выигрывали. Я хочу им помочь. Сейчас я гораздо больше думаю об обычном болельщике, который улыбается, потому что его команда выиграла. Конечно, борьба важна для меня, я хочу побеждать даже больше, чем раньше, но прежде я был сосредоточен только на себе», — приводит слова Моуринью Football Italia со ссылкой на L'Osservatore Romano.
«Рома» в 31 матче набрала 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Милан» (67).
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