«Интер» готов предложить Хандановичу однолетний контракт

Руководство «Интера» готово предложить вратарю команды Самиру Хандановичу новое соглашение. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, игрок хочет остаться в команде ещё на два года. «Интер» готов предложить футболисту лишь однолетнее соглашение. Вероятнее всего, по новому контракту игрок будет получать меньше своей нынешней зарплаты, которая составляет € 4 млн в год.
37-летний Ханданович — капитан команды. Он выступает за «Интер» с лета 2012 года, перейдя из «Удинезе» за € 15 млн. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 23 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 19 голов и 10 раз сыграл «на ноль». Также на счету Хандановича шесть матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, пять пропущенных мячей и две игры «на ноль».
Рыночная стоимость Хандановича оценена порталом Transfermarkt в € 2,5 млн.
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