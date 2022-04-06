Лескотт: Гвардиола перемудрил в матче с «Атлетико», но в хорошем смысле
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт выразил восхищение тактическими ходами главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:0).
«Думаю, что второй тайм игры был примером того, что Хосеп Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле. Увидев пробелы в игре «Атлетико», они сумели надавить на эти точки», — приводит слова Лескотта пресс-служба УЕФА на официальном сайте.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).
Комментарии
- 6 апреля 2022
-
03:09
-
03:01
-
02:24
-
02:23
-
02:05
-
02:03
-
01:46
-
01:44
-
01:32
-
01:26
-
01:18
-
00:57
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:30
-
00:22
-
00:22
- 5 апреля 2022
-
23:56
-
23:49
-
23:47
-
23:41
-
23:26
-
23:18
-
23:08
-
23:01
-
22:59
-
22:51
-
22:37
-
22:36
-
22:30
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:50
Партнерский контент