Лескотт: Гвардиола перемудрил в матче с «Атлетико», но в хорошем смысле

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт выразил восхищение тактическими ходами главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (1:0).

«Думаю, что второй тайм игры был примером того, что Хосеп Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле. Увидев пробелы в игре «Атлетико», они сумели надавить на эти точки», — приводит слова Лескотта пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Манчестер Сити» по сумме двух матчей обыграл «Спортинг» (5:0), а «Атлетико» оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» (2:1). Ответный четвертьфинальный матч состоится 13 апреля на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания).