Роналдиньо: меня веселит, когда я встречаю ребёнка, который не видел, как я играю

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо сравнил современный футбол с футболом своего времени.

«С интернетом всё стало иначе. В моё время мы могли только взять мяч и пойти играть на улицу. Возможно, поэтому тот футбол немного потерян. Меня веселит тот момент, когда я встречаю ребёнка, который не видел, как я играю, но знает обо мне, моей игре и моих голах благодаря интернету», — цитирует Роналдиньо Marca.

42-летний бразилец выступал за восемь клубов на профессиональном уровне. Он играл за бразильские «Гремио», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Флуминенсе», а также за французский «Пари Сен-Жермен», испанскую «Барселону», итальянский «Милан» и мексиканский «Керетаро». Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году.



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