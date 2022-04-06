Гонсало Игуаин выступил с опровержением информации о завершении карьеры

34-летний аргентинский нападающий Гонсало Игуаин, выступающий в американской лиге МЛС за «Интер Майами», опроверг информацию о том, что он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
«Слова моего отца неправильно поняли. Это какое-то недоразумение. Я ни разу не говорил с ним о завершении карьеры. Эта информация не имеет ничего общего с реальностью, я полностью сосредоточен на выступлении за нынешний клуб и исполнении контракта.
Когда придёт время завершать карьеру, и такое решение будет принято, я буду единственным, кто сообщит об этом. Никто, кроме меня», — приводит слова Игуаина FOX Sports.
Игуаин перешёл в «Интер Майами» в 2020 году. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. Ранее аргентинец выступал за «Ювентус», «Челси», «Милан», «Наполи» и «Реал». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах МЛС, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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