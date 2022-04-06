Представитель Романа Абрамовича отреагировал на информацию о покупке турецкого «Гёзтепе»

Представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича опроверг информацию о покупке владельцем «Челси» турецкого клуба «Гёзтепе».



«Это не соответствует действительности. Господин Абрамович не покупал никакого клуба. Кроме того, нет никаких планов покупать какой-либо клуб», — сообщил «Чемпионату» представитель Абрамовича.

Ранее появилась информация, что владелец «Челси» Абрамович согласовал сделку о покупке турецкого клуба. Позже эту информацию опровергли в «Гёзтепе».

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.